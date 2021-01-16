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В 57 лет умер один из самых состоятельных людей Франции

В 57 лет умер один из самых состоятельных людей Франции
Обновлено 22:15 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Глава совета директоров Edmond de Rothschild Holding SA, барон Бенджамин де Ротшильд умер в пятницу, 15 января, в возрасте 57 лет. 

Об этом говорится в заявлении его семьи, пишет Le Parisien

Отмечается, что причиной смерти стал сердечный приступ. Бенджамин де Ротшильд умер во второй половине дня в семейном доме в Прени (Швейцария). У него осталась жена и четверо детей. 

Бенджамин де Ротшильд был одним из самых богатых людей Франции. В 2019 году он занимал 22-е место в этом списке по версии журнала Challenges. 

Похороны барона назначены на ближайшие дни. Они пройдут в семейном кругу и без допуска людей со стороны. 

Как сообщалось ранее, жена покойного создателя "Ералаша" Бориса Грачевского рассказала, когда состоится церемония прощания с режиссером.

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Франция, Бенджамин де Ротшильд.
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