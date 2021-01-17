У берегов Турции потерпел крушение российский сухогруз: видео с места катастрофы

17 января в Черном море у берегов Турции произошло крушение российского сухогруза "Арвин". При этом, предварительно погибли два члена экипажа. В районе места ЧП наблюдаются полохие погодные условия.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Mash. Там также поделились видео непогоды в месте крушения судна.

Согласно предоставленным данным, сухогруз держал курс в болгарский город Бургас. Сейчас к месту крушения которое находится в районе пляжа Инкуму в Турции направляются не только спасательные службы, но и гражданские суда.

По информации турецких СМИ, на российском судне было три спасательных шлюпки.

По данным посольства России в Анкаре, погибших при крушении сухоруза "Арвин" нет.

В то же время губернатор провинции Бартын сообщил о спасении трех человек из состава экипажа российского судна.

В свою очередь по данным Турецких СМИ, при крушении погибли два члена экипажа. Троих - на данный момент -

Стоит напомнить, что 9 января самолет Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air, вылетевший из Джакарты и направлявшийся в Понтианак в Индонезии, спустя 4 минуты после взлета потерпел крушение.