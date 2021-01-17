На затонувшем в Черном море сухогрузе было много украинцев: появились уточненные данные

На борту сухогруза ARVİN, затонувшем у берегов Турции, находилось 13 членов экипажа. Большая часть из них - граждане Украины.

Об это сообщает Анадолу.

"В ходе поисково-спасательной операции у черноморского побережья Турции удалось спасти пятерых членов команды затонувшего сухогруза ARVİN, найдены тела двух погибших", - сказал губернатор провинции Бартын Синан Гюнер.

Отмечается, что оставшиеся в море члены экипажа предположительно находится на трех шлюпках, их поиски продолжаются.

К поискам привлекли катера береговой охраны и фрегат ВМС. Однако из-за плохих погодных условий, спасательные работы затруднены.

Уточняется, что судно ARVİN двигалось из Грузии в Болгарию под флагом Палау, хотя ранее в сети появилась информация о крушении российского судна. Плохая погода вынудила сухогруз изменить маршрут и остановиться в порту Бартына.

Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что на борту находилось 10 граждан Украины и еще 2 иностранца. Спасено 6 человек, двое погибли. 4 моряков продолжают искать.

Біля берегів Туреччини затонуло судно Arvin із 10 українцями та 2 іноземцями на борту. 6 осіб врятовані, 2 загинули. Пошуково-рятувальна операція щодо 4 моряків триває. Українські консули вирушили в порт Бартин для надання консульської допомоги. «Гаряча» лінія: +90 539 550 98 98 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 17, 2021

Как сообщалось ранее, в Мариуполе при задержании убили известного бизнесмена.