Отчаянная туристка в шортах пыталась забраться на вершину горы в Польше в 20-градусный мороз (фото)

В субботу, 16 января, спасатели в польских Бескидах эвакуировали туристку, которая вопреки лютому морозу решила покорить вершину в шортах и бюстгальтере.

Об этом сообщает Горная волонтерская спасательная служба (GOPR) в Фейсбук.

Отмечается, что туристы сообщили о том, что полуголая женщина лежит в снегу у вершины Гувняк. Туристка была одета лишь в шорты, спортивный бюстгальтер и обувь.

Она и группа из пяти "горных моржей" пыталась добраться до высочайшей точки Бескид.

Погода для прогулок в такой одежде была не самая подходящая - столбик термометра опустился до -20 градусов, а ветер достигал 85 км/ч.

Прибывшие на место спасатели обнаружили женщину с признаками серьезной гипотермии. В больнице установили, что температура тела упала до 25,9 градусов.

Туристку удалось эвакуировать. Сейчас она находится в тяжелом состоянии с обморожением всех конечностей.

Как сообщалось ранее, в поезде Ворохта-Киев женщина пожаловалась на протекающие окна. Проводник дал ей тряпку.