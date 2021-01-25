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В Турции сборщик мусора с ножом набросился на российских туристов (видео 18+)

В Турции сборщик мусора с ножом набросился на российских туристов (видео 18+)
Обновлено 16:45 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В турецком Стамбуле, в районе Бешикташ, сборщик мусора напал на российских туристов. 

Кадры происшествия обнародованы в Телеграм-каналах Mash и LIFE SHOT

По их информации, нападавший, предположительно, страдает психическими расстройствами и был неоднократно судим. 

"По предварительной информации, нападавший сначала потребовал у туристов деньги, а когда они отказали - напал сзади", - говорится в сообщении. 

Осторожно, кадры 18+!

В ходе нападения пострадали две девушки и мужчина. Им оказана помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает. 

По данным турецких СМИ, злоумышленник был задержан. 

Как сообщалось ранее, в Винницкой области нашли растерзанную владелицу "приюта" для собак. По одной из версий, на нее набросились собственные животные, но также есть мнение, что ее избили злоумышленники, недовольные ее деятельностью. 

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Турция, Нападение, Стамбул.
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