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Владелицу «приюта» для собак нашли растерзанной на Виннитчине: с ней могли расправиться недоброжелатели

Владелицу «приюта» для собак нашли растерзанной на Виннитчине: с ней могли расправиться недоброжелатели
07:33 Сегодня Телеграф

В Могилев-Подольском Винницкой области произошло ЧП: люди нашли растерзанной женщину, которая ухаживала за бездомными псами. По информации следствия,  женщину покусали ее же собаки. Однако есть мнение, что на зоозащитницу напали не животные, а люди. 

Об этом сообщили в сюжете "ТСН".

Согласно предварительной информации, на теле пострадавшей Алены Хомуточенко нет живого места. Она то ли покусанная, то ли избита. Женщина в тяжелом состоянии, но в сознании. Однако что произошло в тот вечер, помнит плохо.

Ее утром нашел родной брат. Женщина лежала посреди двора окровавленная и обмотанная цепями, которыми привязывала собак.

Со слов медиков, состояние женщины тяжелое, но стабильное. Алене срочно сделали несколько операций. 

Заведующий травматологией Могилев-Подольской больницы Вячеслав Северюхин, сообщил что "травма носа, перелом верхней челюсти, нижней челюсти, раны занимают всю левую половину".

Стоит отметить, что пять лет назад женщина у себя во дворе сделала приют для бездомных животных. 

"Сто собак и 11 кошек у нее находятся. Официального статуса приюта нет", — сообщила депутат городского совета Элла Трибич.

Именно поэтому, как считают местные, женщине могли отомстить.

Пока владелица собак на больничном, в городе экстренно начали решать куда их деть. Муниципального приюта в Могилев-Подольском нет. Построить его чиновники обещают через несколько месяцев. 

Алену перевели в областную больницу. Там ей будут спасать зрение и делать пластическую операцию.

Стоит напомнить, что 23 января полицейские нашли и освободили похищенного в Харькове молодого стоматолога Вугара Гардашова. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Винница, Могилев-Подольский.
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