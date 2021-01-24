Владелицу «приюта» для собак нашли растерзанной на Виннитчине: с ней могли расправиться недоброжелатели

В Могилев-Подольском Винницкой области произошло ЧП: люди нашли растерзанной женщину, которая ухаживала за бездомными псами. По информации следствия, женщину покусали ее же собаки. Однако есть мнение, что на зоозащитницу напали не животные, а люди.

Об этом сообщили в сюжете "ТСН".

Согласно предварительной информации, на теле пострадавшей Алены Хомуточенко нет живого места. Она то ли покусанная, то ли избита. Женщина в тяжелом состоянии, но в сознании. Однако что произошло в тот вечер, помнит плохо.

Ее утром нашел родной брат. Женщина лежала посреди двора окровавленная и обмотанная цепями, которыми привязывала собак.

Со слов медиков, состояние женщины тяжелое, но стабильное. Алене срочно сделали несколько операций.

Заведующий травматологией Могилев-Подольской больницы Вячеслав Северюхин, сообщил что "травма носа, перелом верхней челюсти, нижней челюсти, раны занимают всю левую половину".

Стоит отметить, что пять лет назад женщина у себя во дворе сделала приют для бездомных животных.

"Сто собак и 11 кошек у нее находятся. Официального статуса приюта нет", — сообщила депутат городского совета Элла Трибич.

Именно поэтому, как считают местные, женщине могли отомстить.

Пока владелица собак на больничном, в городе экстренно начали решать куда их деть. Муниципального приюта в Могилев-Подольском нет. Построить его чиновники обещают через несколько месяцев.

Алену перевели в областную больницу. Там ей будут спасать зрение и делать пластическую операцию.

Стоит напомнить, что 23 января полицейские нашли и освободили похищенного в Харькове молодого стоматолога Вугара Гардашова.