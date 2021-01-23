Связали, били и унижали: в полиции рассказали о похищении стоматолога в Харькове (фото, видео)

23 января полицейские нашли и освободили похищенного в четверг в Харькове молодого стоматолога Вугара Гардашова.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции области, группа злоумышленников затолкала мужчину в автомобиль и вывезла его в Кировоградскую область.

Освобожденный мужчина рассказал следователям, что 21 января он поехал в отделение почты, чтобы отправить посылку. К нему подошли трое неизвестных, один из них зашел сзади и начал душить потерпевшего.

Втроем они затолкали мужчину в автомобиль, связали его и натянули шапку на глаза.

Его привезли к дому, где удерживали несколько дней. При этом пострадавшего постоянно били и издевались.

Никаких условий злоумышленники не выдвигали.

Во время операции, были задержаны мужчины 45 и 46 лет. За содеянное им грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в четверг, 21 января, в Харькове у торгового центра по улице Академика Павлова трое неизвестных похитили мужчину и увезли на Mercedes в неизвестном направлении.