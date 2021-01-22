В Харькове средь бела дня похитили молодого стоматолога: первые подробности и фото

Днем в четверг, 21 января, в Харькове трое неизвестных похитили мужчину и увезли на Mercedes в неизвестном направлении. Когда незнакомцы усаживали молодого человека в машину, он сопротивлялся.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, где уточняют, что в городе ввели план-перехват.

Инцидент произошел на парковке у торгового центра по улице Академика Павлова.

По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Кроме того, по данным Telegram-канала "Труха Харьков", автомобиль Mercedes, на котором увезли молодого человека, нашли сожженным в поселке Песчаный Брод, Кировоградской области. Парень работал в Харькове стоматологом.

Как сообщал "Телеграф", ранее под Киевом похитили бизнесмена. Его пытали и требовали 2 миллиона долларов. Позже банду похитителей задержали.