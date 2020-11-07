Пытали и требовали 2 миллиона долларов: под Киевом похитили бизнесмена (фото)

Полиция Киевской области провела задержание группы злоумышленников, похитивших и пытавших предпринимателя. Как сообщили правоохранители, сообщение о похищении 27-летнего жителя села Софиевская Борщаговка поступило в полицию утром 7 ноября.

По словам супруги потерпевшего, его затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

В результате оперативных действий было установлено, что предпринимателя вывезли в лес, привязали к дереву и пытали, требуя долг в 2 млн. долларов.

Кроме того, напавшие сняли с электронного кошелька предпринимателя 20 тыс. в иностранной валюте.

Тем не менее мужчине удалось спастись и, благодаря неравнодушным людям, он вернулся домой.

В свою очередь правоохранителям удалось выйти на след похитителей. Двух из них, 29-летнего и 49-летнего мужчин, задержали на территории Киевской области.

При проведении обысков по местам их проживания были обнаружены несколько единиц оружия различных модификаций, боеприпасы, кастеты, ножи, балаклавы, рации, парики, перчатки, мобильные телефоны, банковские карты, наркотики и деньги.

Старшему из задержанных, который уже отбывал наказание за кражи и разбой, уже избрали меру пресечения. Его поместили под стражу без права внесения залога.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении младшему из задержанных. А еще четырех его подельников объявили в розыск и заочно сообщили о подозрении.