Воспитывала кулаками: под Винницей женщина убила 5-летнего сына

В четверг, 5 ноября, в селе Соболевка, Теплицкого района Винницкой области задержали на месте преступления женщину, которая подозревается в убийстве своего 5 - летнего сына.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Винницкой области.

Полицейские получили вызов от сельской головы Соболевки, сообщившей, что ее молодая что 25 - летняя односельчанка, которая сама воспитывала двух детей 5 и 6 лет, закрылась у себя в доме, ведет себя агрессивно и никого не впускает.

По прибытию на вызов, правоохранители обнаружили в доме женщину, держащую а на руках сына. Мальчик имел гематомы на голове и был без сознания. Полицейские сразу вызвали медиков, забрали ребенка и начали оказывать ему первую медицинскую помощь. Попытки врачей, которые приехали по вызову, спасти ребенка также оказались тщетными. Ребенок умер. Смерть мальчика наступила в результате травмы головы.

Выяснилось, что телесные повреждения ребенку нанесла его мать, которая таким образом пыталась "воспитывать" сына.

Женщина тут же была задержана. Она отрицала свою вину, объясняя, что сын упал с двухъярусной кровати.

Подозреваемой будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза для определения состояния ее здоровья. За совершение такого преступления задержанной грозит до 15 лет заключения.