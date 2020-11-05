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Двое детей остались сиротами: Киевщину потрясло жестокое убийство женщины (фото, видео)

Двое детей остались сиротами: Киевщину потрясло жестокое убийство женщины (фото, видео)
Обновлено 14:24 Сегодня Телеграф Фото: kv.npu.gov.ua

В Киевской области в Сквирском районе нашли в лесу тело женщины, которую задушили две недели назад.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

Потерпевшей оказалась 36-летняя одесситка. Ее родные указали, что женщина две недели назад продала квартиру в Одессе и потом с ней пропала связь.

"Женщина в наследство получила квартиру в Одессе. Знакомый человек уговорил ее продать квартиру. А потом, из преступных соображений, он назначил потерпевшей встречу в столице, чтобы забрать у нее вырученные от продажи квартиры деньги", – рассказал руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

В Киев он приехал на автомобиле и в компании общих друзей, они вместе отвезли женщину в Сквирский район, где мужчина напал на нее и задушил, а тело спрятал в лесу. Чтобы уничтожить любые доказательства, человек в дальнейшем даже сжег свой автомобиль.

Во время обысков полиция изъяла три автомобиля и мобильные телефоны, которые были приобретены за присвоенные деньги.

Стоит отметить, что у погибшей женщины остались сиротами двое малолетних детей.

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По факту умышленного убийства открыто производство. Санкция статьи за убийство предусматривает лишение свободы от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы. Суд избрал задержанному меру пресечения – содержание под стражей.

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Убийство, Лес, Киевщина, Задушили, Сквыра.

Автор:

Телеграф
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