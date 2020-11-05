Двое детей остались сиротами: Киевщину потрясло жестокое убийство женщины (фото, видео)

В Киевской области в Сквирском районе нашли в лесу тело женщины, которую задушили две недели назад.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

Потерпевшей оказалась 36-летняя одесситка. Ее родные указали, что женщина две недели назад продала квартиру в Одессе и потом с ней пропала связь.

"Женщина в наследство получила квартиру в Одессе. Знакомый человек уговорил ее продать квартиру. А потом, из преступных соображений, он назначил потерпевшей встречу в столице, чтобы забрать у нее вырученные от продажи квартиры деньги", – рассказал руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

В Киев он приехал на автомобиле и в компании общих друзей, они вместе отвезли женщину в Сквирский район, где мужчина напал на нее и задушил, а тело спрятал в лесу. Чтобы уничтожить любые доказательства, человек в дальнейшем даже сжег свой автомобиль.

Во время обысков полиция изъяла три автомобиля и мобильные телефоны, которые были приобретены за присвоенные деньги.

Стоит отметить, что у погибшей женщины остались сиротами двое малолетних детей.

По факту умышленного убийства открыто производство. Санкция статьи за убийство предусматривает лишение свободы от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы. Суд избрал задержанному меру пресечения – содержание под стражей.