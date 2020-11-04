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Перелом ноги и синяки по всему телу: мужчина зверски избил пасынка под Тернополем (фото)

Перелом ноги и синяки по всему телу: мужчина зверски избил пасынка под Тернополем (фото)
20:00 Сегодня Телеграф Фото: tp.npu.gov.ua

4 ноября в Тернопольской области отчим зверски избил четырехлетнего пасынка. 

Об этом сообщили в отделении полиции Тернопольской области.

По предварительной информации, ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также закрытый перелом ноги и множественные ссадины лица, шеи, обеих ног и рук.

После чего мальчика с телесными повреждениями средней тяжести госпитализировали в больницу.

По словам отчима, мальчик капризничал и не слушался. Успокоить ребенка он решил силой, ударив ребенка несколько раз руками по голове и телу. После этого взял малыша на руки и бросил на пол.

Спасти ребенка от побоев пыталась мама. Однако муж не подпускал ее к сыну, а отталкивал и продолжал воспитание силой. В какой-то момент женщина выхватила ребенка и сбежала с ним к соседке. И уже оттуда вызвала скорую и полицию.

Фото с места событий:

дом

По словам старшего следователя СО Кременецкого отдела полиции Александра Кушки, отчима задержали.

От первого брака у подозреваемого есть восьмилетняя дочь. Новая жена родила ему сына. Мальчику сейчас десять месяцев. Данная семья состоит на учете в службе по делам детей, как неблагополучная и малообеспеченная.

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Тернополь, Дети, Избиения.

Автор:

Телеграф
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