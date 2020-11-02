Мужчина устроил стрельбу посреди улицы в Ивано-Франковске: детали, фото и видео происшествия

Один из потерпевших выстрелил в нападающего, все трое госпитализированы в медучреждение с травмами.

В Ивано-Франковске на улице Пулюя неизвестный мужчина устроил стрельбу и ранил двух мужчин. Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области на странице в Facebook.

"Один из раненых достал травматический пистолет и сделал несколько выстрелов в нападающего", - говорится в сообщении.

Все участники инцидента задержаны на месте. Потерпевшие и нападающий с травмами госпитализированы в медицинское учреждение.

На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

"Кроме того, около 20:30 патрульные получили вызов о том, что на улице Карпатской неизвестный ранил девушку, вероятно, стрелял из пистолета, ее госпитализировали", - добавили в полиции.

Сейчас следователи выясняют, связаны ли между собой 2 этих инцидента.