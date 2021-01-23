Появились данные о судьбе похищенного в Харькове молодого стоматолога

Похищенного в четверг, 21 января, в Харькове с парковки торгового центра "Французский бульвар" 26-летнего стоматолога Вугара Гардашова нашли в Кропивницком избитым, но живым. На данный момент его везут в Харьков.

Об этом сообщили сразу несколько харьковских Telegram-каналов.

Как оказалось, полиция вычислила, где удерживали молодого стоматолога. Похитители работали в группе из трех человек. Всех их задержали. Вугар Гардашов, по данным Telegram-каналов, на данный момент возвращается домой.

Напомним, днем в четверг, 21 января, в Харькове трое неизвестных похитили мужчину и увезли на Mercedes в неизвестном направлении. Когда незнакомцы усаживали Вугара Гардашова в машину, он сопротивлялся. Позже автомобиль Mercedes, на котором увезли молодого человека, нашли сожженным в поселке Песчаный Брод Кировоградской области.

Как сообщал "Телеграф", ранее под Киевом похитили бизнесмена. Его пытали и требовали 2 миллиона долларов. Позже банду похитителей задержали.