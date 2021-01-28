Запрет абортов вызвал новые протесты в Польше (фото и видео)

В среду, 27 января, в Польше Конституционный суд принял решение о запрете абортов в стране. В тот же день это решение вступило в силу. В ответ на это люди начали собираться на протесты.

Об этом сообщили Onet.

Стоит отметить, что решение суд огласил еще 22 октября, но долгое время оно оставалось неопубликованным.

Таким образом, по всей стране начали собираться спонтанные акции протеста.

В частности, люди начали собираться перед зданием Конституционного суда в Варшаве, откуда затем двинулись шествием по улицам города.

В то же время многочисленные группы людей собрались также в Щецине, Катовице, Кракове и других городах.

Организаторы протестов против запрета абортов, которые были массовыми и регулярными первое время после решения КС, объявили, что планируют новые крупные акции.

Напомним, что 28 января, в Сингапуре задержали 16-летнего подростка по обвинению в заговоре с целью убийства мусульман в двух мечетях в годовщину нападения на Крайстчерч.