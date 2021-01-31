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В Берлине чучело Путина достали из бункера Гитлера и "отправили в Гаагу" (фото)

В Берлине чучело Путина достали из бункера Гитлера и "отправили в Гаагу" (фото)
Обновлено 20:19 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Германии прошли акции противников российского президента Владимира Путина. На акции вышли не менее тысячи человек. 

Об акциях рассказал бизнесмен Дмитрий Баграш в эфире телеканала "Украина 24". 

"Мы маленькой группой людей пришли к бункеру Гитлера, якобы выкурили оттуда Путина, театрализовано, посадили его в автозак и провезли в сопровождении немецкой полиции с мигалками через весь Берлин", - рассказал он. 

После этого чучело Путина поставили на "сцену". где над ним провели "судебный процесс" на немецком языке. 

Далее демонстранты отправились к российскому посольству, где провели аналогичный "судебный процесс" уже на российском языке. 

В Берлине устроили суд над Путиным

Баграш говорит, что в целях митингующих сделать Путина "токсичным для немецкой общественности". 

"Это главный виновник всех бед, и российских, и украинских. Это кошмарный человек", - рассказал он. 

Протест против Путина в Берлине

Как сообщалось ранее, на фоне проходящих по всей России протестов, МИД РФ обвинил США во "вмешательстве во внутренние дела страны"

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Все по теме:

Германия, Россия, Владимир Путин, Алексей Навальный.
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