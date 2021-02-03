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На курорт в Турции обрушилось рекордное наводнение (видео)

На курорт в Турции обрушилось рекордное наводнение (видео)
Обновлено 16:14 Сегодня Телеграф Фото: facebook

На турецкий Измир обрушились сильные паводки. Стихия уже унесла жизни двух людей. Судьба еще нескольких до сих пор неизвестна, их ищут спасатели.

 Об этом сообщает издание CNN TÜRK.

Ливень, который начался ночью, продолжался и днем. Осадков выпало в полтора раза больше месячной нормы. Многие дома и предприятия были затоплены. Сотни автомобилей застряли прямо на дорогах. 

Мэр  Измира Явуз Селим Кёшгер заявил, что это крупнейшее наводнение с 1995 года.

 
 
 
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Публикация от Aydın İhbar Et (@ihbaret_aydin)

Из-за сильного потока воды и оползня обрушилась подпорная стена Борнова в районе Эргене. Стена защищала дорогу, используемую пешеходами и транспортными средствами. Среди населения паника, граждане опасаются новых разрушений.

Синоптики говорят, что осадков выпало в полтора раза больше месячной нормы. Впрочем, стихия не утихнет, и в ближайшие дни прогнозируют новые ливни.

По предварительным подсчетам, непогода нанесла ущерб на миллионы долларов. 

Как сообщалось, в начале января страны восточной Европы потерпали от сильных наводнений. Так, Румынию накрыли сильные ливни, в результате которых всего за несколько часов выпало более 100 мм осадков и стало причиной многочисленных паводков.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Все по теме:

Наводнение, Турция, Ливни.
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