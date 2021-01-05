Страну-соседку Украины затопило: фото бедствия показали в сети

Во вторник, 5 января, Румынию накрыло масштабное наводнение, в результате которого всего за несколько часов выпало более 100 мм осадков и стало причиной многочисленных паводков.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил главный редактор Vremea în Republica Moldova и Moldova Liberă Богдан Скоклиев.

Заливать местный округ Горж начало еще с ночи, 5 января и продолжало еще и с утра.

По словам журналиста, национальная метеослужба объявила сразу 6 "красных" уровней опасности.

Кроме того, чeрез систему экстренных предупреждений местных жителей просили эвакуироваться.

Пока о пострадавших информации нет, погибли домашние животные.

Как сообщал "Телеграф", более 150 человек были эвакуированы и как минимум десять пострадали в результате серьезного оползня, который произошел в среду утром, 30 декабря, на юге Норвегии.

Также ранее в Хорватии за последние три дня произошла серия землетрясений. Из-за землетрясения оказалось поврежденным здание украинского посольства в Хорватии.