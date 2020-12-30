Земля разверзлась на сотни метров под домами: оползень опустошил городок в Норвегии (фото, видео)

Более 150 человек были эвакуированы и как минимум десять пострадали в результате серьезного оползня, который произошел в среду утром, 30 декабря, на юге Норвегии.

Об этом сообщает VG.

ЧП произошло в 40 километрах от Осло в городке Аск, что в муниципалитете Еррум, в котором проживает 5000 человек.

Sinkholes are my worst nightmare and this massive one swallowed some houses last night in Gjerdrum.



Look at the size of it! It’s absurd. pic.twitter.com/mCjMUVsvCl — (っ)っ coxy (@coxy) December 30, 2020

В результате оползня повреждены несколько домов, поскольку в пострадавшем районе много жилых домов.

Vestvangen (og Eivensstuen) er ca. "Bunnpris Gjerdrum" øverst i bildet - 250-400 meter unna, Google Maps foreslår en spasertur som er en omvei, men spaserturen kan man ta ned hellinga / bakken (det som mangler i traséen for å få ei rundløype). pic.twitter.com/QuEDy1CGyA — Steinar Pedersen (@TwittSteP) December 30, 2020

Один из пострадавших ранен серьезно. Также полицейским пришлось эвакуировать дом престарелых, расположенный в районе ЧП. Еще несколько человек пропали без вести.

Кроме того, из-за оползня заблокированными в доме оказались несколько человек.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Хорватии за последние три дня произошла серия землетрясений.

Также из-за землетрясения оказалось поврежденным здание украинского посольства в Хорватии.