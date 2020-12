Земля разверзлась на сотни метров под домами: оползень опустошил городок в Норвегии (фото, видео)

Более 150 человек были эвакуированы и как минимум десять пострадали в результате серьезного оползня, который произошел в среду утром, 30 декабря, на юге Норвегии.

Об этом сообщает VG.

ЧП произошло в 40 километрах от Осло в городке Аск, что в муниципалитете Еррум, в котором проживает 5000 человек.

Sinkholes are my worst nightmare and this massive one swallowed some houses last night in Gjerdrum.



