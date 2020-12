Украинские дипломаты прогадали со "знаками" перед землетрясением в Хорватии

В результате повторного землетрясения в Хорватии, которое произошло во вторник днем, 29 декабря, пострадало и здание посольства Украины.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Украина 24".

"Здание посольства Украины также получила повреждения, сотрудники не пострадали", - уточнил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Отметим, что буквально утром во вторник, 29 декабря, на странице посольства Украины в Хорватии в Twitter сообщали про добрый знак, которым, по мнению сотрудников местного МИД, оказалась радуга, которую заметили в небе над хорватской столицей.

"Утром Загреб разбудила удивительная радуга. Это - хороший знак",- говорится в подписи к снимкам, на которых действительно радугу видно невооруженным взглядом.

Как позже оказалось, "добрый знак" не спас здание украинского МИД от повреждения природным катаклизмом.

Добавим, что по данным хорватского RTL, ребенком, который стал жертвой землетрясения стала 13-летняя девочка.

Croatia was hit by another powerful #earthquake, magnitude 6.2 on the Richter scale. All relevant services are on the ground.



Thank you all for your support & solidarity. We appreciate your kind words & warm wishes during these trying and challenging times. #Croatia #Petrinja pic.twitter.com/jFUuV6oymH