Украинские дипломаты прогадали со "знаками" перед землетрясением в Хорватии

В результате повторного землетрясения в Хорватии, которое произошло во вторник днем, 29 декабря, пострадало и здание посольства Украины.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Украина 24".

"Здание посольства Украины также получила повреждения, сотрудники не пострадали", - уточнил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Отметим, что буквально утром во вторник, 29 декабря, на странице посольства Украины в Хорватии в Twitter сообщали про добрый знак, которым, по мнению сотрудников местного МИД, оказалась радуга, которую заметили в небе над хорватской столицей.

"Утром Загреб разбудила удивительная радуга. Это - хороший знак",- говорится в подписи к снимкам, на которых действительно радугу видно невооруженным взглядом.

Jutros se Zagreb probudio uz nevjerojatnu dugu. To je dobar znak. Neka tako bude.

Зранку Загреб розбудила дивовижна веселка. То - добрий знак. pic.twitter.com/u3J3bzOYrA — UKR Embassy in HRV (@UKRinHRV) December 29, 2020

Как позже оказалось, "добрый знак" не спас здание украинского МИД от повреждения природным катаклизмом.

Добавим, что по данным хорватского RTL, ребенком, который стал жертвой землетрясения стала 13-летняя девочка.

Croatia was hit by another powerful #earthquake, magnitude 6.2 on the Richter scale. All relevant services are on the ground.



Thank you all for your support & solidarity. We appreciate your kind words & warm wishes during these trying and challenging times. #Croatia #Petrinja pic.twitter.com/jFUuV6oymH — Croatia in the EU (@CroatiaInEU) December 29, 2020

"За минуту город был просто разрушен, его больше нет", - прокомментировал мэр Петрина Даринко Думобвич последствия землетрясения.

Situacija u Petrinji. pic.twitter.com/EK63mcVofC — Hrvatski Crveni križ (@crvenikriz_hr) December 29, 2020

Как сообщал "Телеграф", это не первый случай, когда в Хорватии происходят землетрясения. Ранее, 22 марта, в столице Хорватии Загребе произошло два землетрясения с получасовым интервалом. Пострадали здания в столице, авто и знаменитый Загребский собор.