На Хорватию обрушились новые землетрясения, люди в панике: что об этом известно

В среду, 30 декабря, Хорватию, которую землетрясения накрывают вторые сутки подряд, потрясло еще три аналогичных катаклизма.

Об этом сообщает местное издание kurir.rs.

По данным сейсмологической службы, Хорватию снова начало трясти: первое землетрясение было магнитудой 4,7 балла по шкале Рихтера, второе - 4,8 балла, третье - 3,9 балла. Первое землетрясение зафиксировали в 6:15, второе – в 6:26 и третье в 6:29. Эпицентр ЧП находился неподалеку от хорватского города Петриня, расположенного в 60 км от столицы, Загреба.

Сейсмологи предупреждают, что "земля будет продолжать трястись".

"Землетрясение во вторник было разрушительным, и за ним с большой уверенностью последует большая серия землетрясений, среди которых наверняка будут более сильные", - рассказали в сейсмологической службе.

Отметим, что в результате землетрясения, произошедшего во вторник, 29 декабря, погибли 7 человек, в том числе 13-летняя девочка. Еще 190 человек оказались без крыши над головой из-за масштабных разрушений, вызванных природным катаклизмом.

В сети продолжают выкладывать фото и видео последствий землетрясений в Хорватии, произошедших 28 и 29 декабря.

We were deeply saddened to hear of the tragic loss of life and many casualties caused by the earthquake that hit #Croatia . Our prayers and condolences. Stay strong #Hrvatska ! pic.twitter.com/cPKO1wF4Mp

A strong earthquake hit central Croatia and caused severe damage...many people are still looking for their loved ones, many of them have lost their homes.

Our prayers go out to Petrinja, Sisak, Zagreb...

Photos by Slavko Midzor/PIXSELL pic.twitter.com/6H5pLljEiN

— Croatia Full of life (@Croatia_hr) December 29, 2020