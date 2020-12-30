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Среда, 30.12.2020
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На Хорватию обрушились новые землетрясения, люди в панике: что об этом известно
На Хорватию обрушились новые землетрясения, люди в панике: что об этом известно

На Хорватию обрушились новые землетрясения, люди в панике: что об этом известно

На Хорватию обрушились новые землетрясения, люди в панике: что об этом известно
09:02 Сегодня Телеграф

В среду, 30 декабря, Хорватию, которую землетрясения накрывают вторые сутки подряд, потрясло еще три аналогичных катаклизма.

Об этом сообщает местное издание kurir.rs.

По данным сейсмологической службы, Хорватию снова начало трясти: первое землетрясение было магнитудой 4,7 балла по шкале Рихтера, второе - 4,8 балла, третье - 3,9 балла. Первое землетрясение зафиксировали в 6:15, второе – в 6:26 и третье в 6:29. Эпицентр ЧП находился неподалеку от хорватского города Петриня, расположенного в 60 км от столицы, Загреба.

Сейсмологи предупреждают, что "земля будет продолжать трястись".

"Землетрясение во вторник было разрушительным, и за ним с большой уверенностью последует большая серия землетрясений, среди которых наверняка будут более сильные", - рассказали в сейсмологической службе.

Отметим, что в результате землетрясения, произошедшего во вторник, 29 декабря, погибли 7 человек, в том числе 13-летняя девочка. Еще 190 человек оказались без крыши над головой из-за масштабных разрушений, вызванных природным катаклизмом.

В сети продолжают выкладывать фото и видео последствий землетрясений в Хорватии, произошедших 28 и 29 декабря.

 

 

Как сообщал "Телеграф", из-за землетрясения оказалось поврежденным здание украинского посольства в Хорватии.

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Все по теме:

Хорватия, Землетрясения.

Автор:

Телеграф
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