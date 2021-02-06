Одна из стран Евросоюза решилась штрафовать за просмотр росТВ

Латышские власти поставили под запрет просмотр нелегальных телеканалов. За пользование услугами “подпольных” операторов спутникового вещания будет накладываться штраф.

Сейм Латвии принял поправки к закону "О защищенных услугах", согласно которым вводится запрет, как за трансляцию запрещенного контента в коммерческих целях, так и за просмотр со стороны физических лиц без намерения получить прибыль. Таким образом депутаты надеются ограничить доступ жителей страны к просмотру российских телеканалов в Латвии, сообщает Delfi.

Как заявили разработчики законопроекта, "если количество абонентов нелегальных услуг не удастся сократить, может быть введена административная ответственность для частных лиц". Точная сумма штрафа не указана.

Отметим, с 1 февраля, латышский оператор кабельного телевидения Tet прервал трансляцию российского Первого канала, “НТВ Мир“, “РЕН ТВ Балтия“, “Кинокомедия“ и “Киномикс“. Поводом стали “неясности в праве представления каналов“ и “беспокойство из-за соблюдения режима санкций“.

Напомним, в Украине вышел запрет на вещания телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, связанного с санкциями против их собственника Тараса Козака.