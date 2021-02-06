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Одна из стран Евросоюза решилась штрафовать за просмотр росТВ

Одна из стран Евросоюза решилась штрафовать за просмотр росТВ
Обновлено 16:08 Сегодня Телеграф

Латышские власти поставили под запрет просмотр нелегальных телеканалов. За пользование услугами “подпольных” операторов спутникового вещания будет накладываться штраф.

Сейм Латвии принял поправки к закону "О защищенных услугах", согласно которым вводится запрет, как за трансляцию запрещенного контента в коммерческих целях, так и за просмотр со стороны физических лиц без намерения получить прибыль. Таким образом депутаты надеются ограничить доступ жителей страны к просмотру российских телеканалов в Латвии, сообщает Delfi.

Как заявили разработчики законопроекта, "если количество абонентов нелегальных услуг не удастся сократить, может быть введена административная ответственность для частных лиц". Точная сумма штрафа не указана.

Отметим, с 1 февраля, латышский оператор кабельного телевидения Tet прервал трансляцию российского Первого канала, “НТВ Мир“, “РЕН ТВ Балтия“, “Кинокомедия“ и “Киномикс“. Поводом стали “неясности в праве представления каналов“ и “беспокойство из-за соблюдения режима санкций“.

Напомним, в Украине вышел запрет на вещания телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, связанного с санкциями против их собственника Тараса Козака.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Санкции, Латвия, Рос.ТВ.
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