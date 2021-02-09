Рекордные морозы высасывают из Европы газ: подземные хранилища истощены более чем на половину

Во время рекордных морозов подземные хранилища газа в Европе опустели на половину. На данный момент заполнены только на 48,45%.

Об этом сообщает Gas Infrastructure Europe. Текущий уровень запасов в Евросоюзе на 2,77% ниже среднего уровня за последние пять лет.

Согласно предоставленным данным, сокращение связывается с похолоданием.

По прогнозам, на следующей неделе в Европе все также сохранятся морозы. Понижение температуры увеличит расход газа на отопление и рост расхода его запасов в подземных хранилищах.

В то же время запасы газа снизились:

в Германии - до 41,17%,

в Украине – до 51,5%,

в Австрии – 50,05%,

в Чехии – 46,75%,

во Франции – до 37,85%.

самый большой запас у Швеции – 94,74%,

и Великобритании – 74,17%.

Стоит отметить, что спрос на голубое топливо стал причиной роста стоимости до 300$ за 1000 кубометров. На грядущей неделе в странах Европы ожидаются сильные по местным меркам морозы – от -5°C до -10°C. В Восточной Европе до -15°C.

Напомним, что с 1 февраля власти Украины снизили цену на газ для украинцев. Таким образом, максимальная стоимость одного кубометра была установлена на уровне в 6,99 грн.