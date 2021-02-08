В Латвии запретили телеканал Россия-РТР за ненависть к Украине

Латвия продолжает проводить последовательную политику поддержки Украины в деле отражения агрессии России в информационном поле. В понедельник, 8 февраля, под санкции попал очередной российский телеканал.

"Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) решил на год запретить трансляцию "Россия РТР. Мы свое информпространство защищали, защищаем и будем защищать на территории Латвии", - сообщил в Twitter председатель правления NEPLP Ивар Аболиньш.

Mēs savu informatīvo telpu aizsargājām, aizsargājam un aizsargāsim. NEPLP šorīt pieņēma lēmumu no 15.februāra uz gadu aizliegt RTR Rossija retranslāciju Latvijas teritorijā. — Ivars Āboliņš (@Ivars_Abolins) February 8, 2021

Решение вступит в силу 15 февраля.

Еще летом 2020 года NEPLP отмечал признаки разжигания ненависти к Украине в передаче "60 минут" на этом телеканале. Гости программы и сами ведущие, обсуждая Украину, использовали термины, которые расцениваются как хейт-спич. Так, например, страну называли террористическим государством, а ее бывшего президента Петр Порошенко — террористом. Также ведущая предлагала ввести на территорию Украины российские войска.

Латышские власти поставили под запрет просмотр нелегальных телеканалов. За пользование услугами “подпольных” операторов спутникового вещания будет накладываться штраф.