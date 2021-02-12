Поляки заявили об изобретении прибора, определяющего COVID-19 за 10 секунд

Пациенту больше не придется тратить драгоценное время в ожидании результатов теста на коронавирус. Поляки представили миру прибор, моментально определяющий COVID-19.

Польская компания ML System, которая занимается производством солнечных панелей, создала устройство, дающее возможность сделать тест на коронавирус в организме всего за 10 секунд, анализируя дыхание человека.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что этот прибор, не имеющий аналогов, быстро пройдет все клинические исследования и выйдет в массовое производство, сообщает сайт главы государства prezydent.pl.

"Я надеюсь, что это открытие упростит жизнь людям во всем мире", — заявил Дуда.

Сам аппарат функционирует по принципу алкотестера. Пациент выдыхает воздух в трубку и через несколько секунд на экране появляется результат теста на COVID-19.

По словам Анджея дуды, он лично проверил прибор на наличие коронавируса и получил отрицательный результат.

Директор компании-разработчика ML System Давид Цицонь надеется, что прибор произведет революцию в борьбе с коронавирусом и поможет быстро преодолеть пандемию. Он также отметил, что аппарат не требует специальных навыков обслуживания, а потом его будут производить для широкого потребления.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил власти Китая в сокрытии информации по вирусу.