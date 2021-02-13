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Живущие в Германии россияне отличились фантастической историей про полицию и Навального

Живущие в Германии россияне отличились фантастической историей про полицию и Навального
Обновлено 15:20 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

По российским соцсетям намедни разлетелось видео, на котором проживающая в Берлине супружеская пара Евгений и Юлия Зайберт рассказала о том, что полицейские якобы ворвались в их дом из-за поддержки президента России Владимира Путина, избила их и забрала троих детей. 

При этом супруги заявили, что правоохранители якобы избивали их с криками "хочешь ехать к Путину? Вот тебе за Навального". 

В самой полиции позже прокомментировали инцидент. Как пишет OstWest, правоохранители наведались в дом супругов 8 февраля 2021 года, имея на руках судебное постановление о входе в квартиру.

"Управление по делам молодежи располагало судебным постановлением о входе в квартиру в связи с подозрениями о том, что благосостояние детей находится под угрозой", - заявили в полиции. 

Отмечается, что родители оказали "существенное сопротивление" полиции и сотрудникам Управления по делам молодежи, а именно били их руками и ногами, кричали и плевались.

Силовикам удалось усмирить разбушевавшихся супругов и надеть на них наручники. От осмотра медиками они отказались. 

Позже отец семейства написал заявление в прокуратуру о нападении и нанесении побоев. Сейчас это дело рассматривается по факту заведомо ложного доноса. 

Троих детей передали под опеку Управления по делам молодежи. 

Напомним, в Подмосковье женщина поссорилась с мужем и едва не заморозила насмерть своих троих детей.

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Германия, Россия, Владимир Путин, Алексей Навальный.
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