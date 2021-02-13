Живущие в Германии россияне отличились фантастической историей про полицию и Навального

По российским соцсетям намедни разлетелось видео, на котором проживающая в Берлине супружеская пара Евгений и Юлия Зайберт рассказала о том, что полицейские якобы ворвались в их дом из-за поддержки президента России Владимира Путина, избила их и забрала троих детей.

При этом супруги заявили, что правоохранители якобы избивали их с криками "хочешь ехать к Путину? Вот тебе за Навального".

В самой полиции позже прокомментировали инцидент. Как пишет OstWest, правоохранители наведались в дом супругов 8 февраля 2021 года, имея на руках судебное постановление о входе в квартиру.

"Управление по делам молодежи располагало судебным постановлением о входе в квартиру в связи с подозрениями о том, что благосостояние детей находится под угрозой", - заявили в полиции.

Отмечается, что родители оказали "существенное сопротивление" полиции и сотрудникам Управления по делам молодежи, а именно били их руками и ногами, кричали и плевались.

Силовикам удалось усмирить разбушевавшихся супругов и надеть на них наручники. От осмотра медиками они отказались.

Позже отец семейства написал заявление в прокуратуру о нападении и нанесении побоев. Сейчас это дело рассматривается по факту заведомо ложного доноса.

Троих детей передали под опеку Управления по делам молодежи.

Напомним, в Подмосковье женщина поссорилась с мужем и едва не заморозила насмерть своих троих детей.