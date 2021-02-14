В Польше автобус с украинцами влетел в дерево: известно о пяти пострадавших (фото)

В воскресенье, 14 февраля, в Мазовецком воеводстве Польши водитель микроавтобуса Volkswagen T4 съехал с дороги и врезался в дерево.

Как сообщает Grojec24, в следствие аварии пострадали пять человек. Все они родом из Украины.

ДТП случилось в местности Левичин, в районе Груйца.

Отмечается, что 30-летний водитель микроавтобуса пытался уйти от столкновения с другим транспортным средством на узкой, покрытой слоем льда, дороге из-за чего потерял управление и въехал в дерево.

Всего в автомобиле находилось восемь украинцев. У водителя признаков алкогольного опьянения не выявлено.

Всех пострадавших госпитализировали, они в удовлетворительном состоянии и их жизням ничего не угрожает.

Вследствие аварии трасса Левичин – Груец была перекрыта на полтора часа.

Напомним, в Днепровском районе Киева прорвало трубу, вследствие чего автомобильная дорога превратилась в небольшую реку.