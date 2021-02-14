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В Польше автобус с украинцами влетел в дерево: известно о пяти пострадавших (фото)

В Польше автобус с украинцами влетел в дерево: известно о пяти пострадавших (фото)
Обновлено 20:11 Сегодня Телеграф Фото: vesti.ua

В воскресенье, 14 февраля, в Мазовецком воеводстве Польши водитель микроавтобуса Volkswagen T4 съехал с дороги и врезался в дерево. 

Как сообщает Grojec24, в следствие аварии пострадали пять человек. Все они родом из Украины. 

 ДТП случилось в местности Левичин, в районе Груйца.

Отмечается, что 30-летний водитель микроавтобуса пытался уйти от столкновения с другим транспортным средством на узкой, покрытой слоем льда, дороге из-за чего потерял управление и въехал в дерево. 

ДТП с украинцами в Польше

Всего в автомобиле находилось восемь украинцев. У водителя признаков алкогольного опьянения не выявлено.  

ДТП с украинцами в Польше

Всех пострадавших госпитализировали, они в удовлетворительном состоянии и их жизням ничего не угрожает. 

Вследствие аварии трасса Левичин – Груец была перекрыта на полтора часа.

Напомним, в Днепровском районе Киева прорвало трубу, вследствие чего автомобильная дорога превратилась в небольшую реку. 

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Польша, ДТП.
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