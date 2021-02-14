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В Киеве из-за прорыва трубы "поплыла" дорога: транспорт остановился (видео)

В Киеве из-за прорыва трубы "поплыла" дорога: транспорт остановился (видео)
Обновлено 11:24 Сегодня Телеграф

В Днепровском районе Киева возле  станции метро Черниговская  прорвало трубу. Потоки воды превратили дорогу в небольшую реку с быстрым течением.

"Вблизи со станцией метро Черниговская произошел прорыв трубы. Ух, "весело" будет, когда это все превратится в большой каток", - сообщает на своей странице в Facebook " Киев Оперативный".

Из-за того, что вода устремилась на проезжую часть, в районе прорыва образовалась пробка.

"Из-за прорыва трубы перейти дорогу невозможно. Весь транспорт в обе стороны остановился", - пишет telegram-канал " Киев Сейчас".

Несмотря на неприятную ситуацию, многие киевляне с юмором восприняли происшедшее. "Замерзнет, будет каток, круто же!", " Венеция для влюблённых на Черниговской", "Это снег убирают с дороги. Все вам не так", - комментируют пользователи в социальных сетях.

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Напомним, ночью, 23 ноября 2020 года в Голосеевском районе Киева произошел прорыв трубы сети водоснабжения. Из-за аварии водоснабжение было временно отключено на четырех улицах.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Киев, Прорыв трубы.
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