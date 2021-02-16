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Ирландцы придумали хитрый способ обойти ограничения на полеты: СМИ объяснили схему

Ирландцы придумали хитрый способ обойти ограничения на полеты: СМИ объяснили схему
Обновлено 15:06 Сегодня Телеграф

Власти Ирландии обеспокоены новым методом обхода запрета на туристические поездки заграницу. Тысячи людей посещают другие страны, прикрываясь посещением стоматолога.

С середины декабря прошлого года Ирландия в  рамках мер по борьбе с эпидемией запретила летать за границу, кроме случаев, когда для этого есть важные рабочие, семейные или медицинские причины. Последним пунктом и пользуются находчивые ирландцы, пишет Politico.

Формально люди объясняют свой выезд за границу визитом к стоматологу. По данным Национального офиса иммиграции Ирландии "неотложные медицинские причины" называют целью своей поездки около трети людей, летящих к Тенерифе. При этом путешественники зачастую едут группами по несколько человек.

В то же время стоматологи из испанских Канарских островов в комментариях ирландским СМИ говорят, что ежедневно получают подозрительные заказы от граждан Ирландии.

Напомним, администраторы одного из московских баров, организовали тайные комнаты. Посетители распивали там алкогольные напитки и курили кальян в обход карантинных ограничений.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Все по теме:

Ирландия, Туризм, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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