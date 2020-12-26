Россияне избежали трезвости хитростью из "Гарри Поттера", но ненадолго

Администраторы одного из московских баров, видимо, вдохновившись "выручай-комнатой" из фильмов о "Гарри Поттере", организовали собственный аналог. Впрочем, вместо практики "магических искусств", посетители распивали там алкогольные напитки и курили кальян в обход карантинных ограничений.

Об этом сообщает ряд Телеграм-каналов.

"Минувшей ночью сотрудникам ОАТИ и полиции пришлось кувалдой вскрывать двери бара Mendeleev, который незаконно работал ночью. В ходе рейда полицейские обнаружили тайные помещения, где находилось около 70 человек", - говорится в сообщении канала "Московские новости".





Отмечается, что теперь заведению грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

"2020 год и тайная комната", - прокомментировала событие российский политик Ксения Собчак.

Подобный случай произошел в баре "Choice Moscow", силовикам пришлось взламывать двери заведения, в котором закрылись сотрудники и посетители.

Как сообщалось ранее, в российском Екатеринбурге люди устроили флешмоб в метро, чтобы продемонстрировать абсурдность карантинных правил.