Россияне избежали трезвости хитростью из "Гарри Поттера", но ненадолго

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Суббота, 26.12.2020
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Обновлено 18:42 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Администраторы одного из московских баров, видимо, вдохновившись "выручай-комнатой" из фильмов о "Гарри Поттере", организовали собственный аналог. Впрочем, вместо практики "магических искусств", посетители распивали там алкогольные напитки и курили кальян в обход карантинных ограничений. 

Об этом сообщает ряд Телеграм-каналов. 

"Минувшей ночью сотрудникам ОАТИ и полиции пришлось кувалдой вскрывать двери бара Mendeleev, который незаконно работал ночью. В ходе рейда полицейские обнаружили тайные помещения, где находилось около 70 человек", - говорится в сообщении канала "Московские новости". 


Отмечается, что теперь заведению грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

"2020 год и тайная комната", - прокомментировала событие российский политик Ксения Собчак. 

Подобный случай произошел в баре "Choice Moscow", силовикам пришлось взламывать двери заведения, в котором закрылись сотрудники и посетители. 

Как сообщалось ранее, в российском Екатеринбурге люди устроили флешмоб в метро, чтобы продемонстрировать абсурдность карантинных правил.

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Все по теме:

Москва, Россия, Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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