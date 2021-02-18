В Чехии двое украинцев погибли в аварии с грузовиком: фото и подробности

В чешском городе Подседице произошла смертельная авария с участием двух микроавтобусов и грузовика, в результате чего погибли двое украинцев, еще трое человек получили травмы.

Об этом сообщает Mukachevo.net и уточняет, что об аварии стало известно только сейчас, хотя ДТП случилось еще 15 февраля.

Так, в результате аварии погибли двое украинцев из Закарпатья - один из села Барбово, другой из села Запеределье.

Так, шестеро украинцев ехали в микроавтобусе, когда грузовик влетел него. Удар был настолько сильным, то транспортные средства разбросало на расстояние нескольких десятков метров.

По версии полиции, за несколько минут до аварии микроавтобус ехал зигзагами, а затем выехал на встречную полосу, там он столкнулся с фурой лоб в лоб.

"Он ехал прямо на меня, там некуда было вернуть. Все произошло за считанные секунды", - рассказал водитель грузовика.

Два человека погибли на месте, еще трое получили ранения, один из них в очень тяжелом состоянии.

"Двигался как сумасшедший на своем Транзит. Сначала я думал, что он хочет поворачивать, но потом понял, что он не идет в поворот, а просто врезается в фуру, а потом в нас", - рассказал водитель другого автомобиля, который также пострадал после аварии.

Кроме того, еще одна раненая женщина загадочно исчезла с места ДТП. По словам свидетелей аварии, она вылезла из разбитого микроавтобуса и побежала через поле. На ее поиски пришлось отправлять полицейский вертолет и кинолога.

25-летнюю женщину обнаружили только на следующий день, почти на расстоянии 200 километров. Как она туда попала пока неизвестно. Женщину доставили в больницу на обследование.

Как сообщал "Телеграф", ранее двое украинцев погибли и семь пострадали в масштабном ДТП в Венгрии.