В Венгрии в масштабном ДТП погибли украинцы

Новости Украины:Двое украинцев погибли и семь пострадали в масштабном ДТП в Венгрии.

Вследствие ДТП с пятью автомобилями вблизи венгерского города Кал погибли двое граждан Украины, еще семеро пострадали.

Как сообщает AgriaTV, авария произошла утром в пятницу, 7 февраля. На дороге по направлению к Будапешту столкнулись два автомобиля.

Затем в них врезался микроавтобус с украинскими номерными знаками, вылетел с дороги и перевернулся.

Еще два автомобиля врезались в обломки первых двух машин.

Один гражданин Украины погиб на месте происшествия, еще один - в больнице. Семеро украинцев госпитализированы.

Напомним, вблизи польского села Кобель Опольского воеводства 14 января произошло столкновение грузовика с легковушкой, в которой ехали граждане Украины.

Как сообщалось, в жутком ДТП на Днепропетровщине погибла целая семья, причина – скользкая дорога.