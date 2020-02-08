В Венгрии в масштабном ДТП погибли украинцы

Вследствие ДТП с пятью автомобилями вблизи венгерского города Кал погибли двое граждан Украины, еще семеро пострадали.
Как сообщает AgriaTV, авария произошла утром в пятницу, 7 февраля. На дороге по направлению к Будапешту столкнулись два автомобиля.
Затем в них врезался микроавтобус с украинскими номерными знаками, вылетел с дороги и перевернулся.
Еще два автомобиля врезались в обломки первых двух машин.
Один гражданин Украины погиб на месте происшествия, еще один - в больнице. Семеро украинцев госпитализированы.
Напомним, вблизи польского села Кобель Опольского воеводства 14 января произошло столкновение грузовика с легковушкой, в которой ехали граждане Украины.
Как сообщалось, в жутком ДТП на Днепропетровщине погибла целая семья, причина – скользкая дорога.