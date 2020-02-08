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В Киеве пьяный водитель снес забор и уснул в машине полицейских

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В Киеве пьяный водитель снес забор и уснул в машине полицейских
09:38 Сегодня Телеграф Информатор Фото: Информатор

Новости Украины:В Киеве пьяный мужчина на "Славуте" снес забор дома и уснул в машине полицейских.

В ночь на 8 февраля в Киеве произошла авария с участием авто "Славута". Легковушка протаранила часть забора частного дома. Об этом сообщает Информатор.

По словам правоохранителей, нарушитель ехал в сторону проспекта Бажана, но на повороте он не справился с управлением, его занесло и он врезался в забор. Кроме водителя, в машине была еще и сожительница.

Патрульные выяснили, что водитель употреблял спиртное, а тест на наличие алкоголя показал 2,22 промилле, что превышает допустимый показатель в 11 раз.

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Во время оформления протокола мужчина уснул в автомобиле полицейских, а его жена держала бутылку водки в руках и пыталась пить пиво на заднем сидении патрульного авто. Владелец дома рассказал, что это уже не первый случай, когда в его забор врезаются автомобили. Обстоятельства происшествия выясняют.

Напомним, в Киеве на Южном мосту по направлению в сторону правого берега столкнулись Chevrolet, ВМW и Volkswagen, в результате чего пострадал один водитель.

В Дарницком районе Киева в ночь на четверг, 6 февраля, произошла полицейская погоня со стрельбой. 

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Киев, Авария, Полиция, Происшествие.
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