В Киеве двое мужчин устроили погоню со стрельбой

Новости Украины:В Киеве в Дарницком районе двое мужчин на Subaru устроили погоню со стрельбой, в результате чего задели автомобиль сотрудников полиции Mitsubishi Outlander и пытались врезаться в еще одну машину.

В Дарницком районе Киева в ночь на четверг, 6 февраля, произошла полицейская погоня со стрельбой. Полицейские преследовали автомобиль Subaru Forester, в салоне которого находились два человека, одного из них задержали, сообщает Информатор.

Инцидент случился около 00:30. Отмечается, что нарушители успели объехать левый берег от Бориспольской до Южного моста и в обратную сторону, а на улице Гмыри водитель Subaru не справился с управлением и вылетел на обочину.

Затем двое мужчин покинули салон и пытались скрыться от полиции. Одного из них оперативно задержали правоохранители. Второй скрылся от сотрудников полиции через дворы, при этом жители соседних домов сообщили журналистам, что видели его и слышали выстрелы.

По предварительной информации, нарушитель стрелял в воздух. Патрульные не прокомментировали эти предположения, лишь подтвердили, что выстрелы были и в результате никто не пострадал.

Также известно, что во время погони на улице Елизаветы Чавдар Forester задел автомобиль сотрудников полиции Mitsubishi Outlander и пытался врезаться в еще одну машину, выехав на встречную полосу. Предварительно, водитель кроссовера был пьян. Но задержали его или пассажира авто, неизвестно.

На месте работали четыре экипажа патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Кроме того, правоохранители осматривали дворы домов на улицах Гмыри, Чавдар и по проспекту Бажана в поисках второго нарушителя, который смог скрыться от полицейских.

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