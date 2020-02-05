Переходила в неположенном месте: В Киеве девушку насмерть сбила легковушка

Новости Украины:В Киеве легковой авто сбил девушку, которая переходила дорогу в неположенном месте.

В столице в результате ДТП погибла 20-летняя девушка, которая переходила дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киеве.

Так, 4 февраля в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о том, что на проспекте Романа Шухевича иномарка сбила девушку. На место немедленно прибыли наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа Главного управления полиции и врачи "скорой помощи".

Правоохранители опросили водителя, а также свидетелей и очевидцев происшествия. Следователи установили, что девушка перебегала дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода и попала под колеса автомобиля Skoda. От полученных травм пострадавшая, 1999 года рождения, скончалась на месте происшествия.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.