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Стрельба в торговом центре Львова: Полиция начала расследование инцидента

Стрельба в торговом центре Львова: Полиция начала расследование инцидента
11:59 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Во вторник, 4 февраля, посетитель устроил стрельбу в торговом центре Forum Lviv.

Во Львове открыто уголовное производство по факту стрельбы в одном из торгово-развлекательных центров, которую вчера устроил 23-летний мужчина.

Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, 4 февраля в полицию поступило сообщение о том, что около 17.40 в одном из ТРЦ во Львове один из посетителей произвел несколько выстрелов в воздух из неустановленного оружия.

На место происшествия прибыли сотрудники управления полиции охраны во Львовской области. Они задержали злоумышленника и доставили его в Галицкий отдел полиции.

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Отмечается, что пострадавших в результате происшествия нет.

"Личность мужчины установлена - им оказался 23-летний житель города Жолква. Также у него изъят предмет, похожий на пистолет для отстрела резиновых пуль, который направлен на экспертное исследование", - говорится в сообщении.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Мужчине грозит до семи лет заключения. Проводится досудебное расследование.

Напомним, в результате ДТП на Столичном шоссе в Киеве погиб человек.

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Львовская область, Львов, Стрельба, Нацполиция.
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