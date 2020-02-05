Киев из-за выпавшего снега стоит в пробках: на улицах работает снегоуборочная техника

Новости Украины:На улицы Киева выехало почти 300 единиц снегоуборочной техники, город сковали пробки.

В Киеве со вчерашнего вечера, 4 февраля, на дорогах работает 274 единицы снегоуборочной техники, которая обраббатывает улицы противогололедными средствами и чистит тротуары тротуаров. Об этом сообщили в пресслужбе коммунального предприятия "Киевавтодор".

Кроме того, 158 работников в составе 28 бригад вручную очищают лестницы, узкие пешеходные дорожки и остановки общественного транспорта.

Поскольку к вечеру погодные условия могут ухудшиться, то работа коммунальщиков будет продолжаться постоянно.

Отмечается, что для координации действий служб, ответственных за надлежащее транспортное сообщение при Укравтодоре работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в составе представителей ГСЧС, Нацполиции, дорожных служб, АсМАП (Ассоциации международных автомобильных перевозчиков), Киевской городской и областной администраций.

На дорогах государственного значения выполняются работы по очистке от снега и обработке покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, скругленных участков и тому подобное.

Проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен, заторы не зафиксированы.

Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 578 единиц техники и 773 рабочих.

Отметим, что в связи с обильными осадками на дорогах Киева затруднено движение, а центр города сковали пробки. Также в городе по состоянию на 11:00 зафиксировано 18 ДТП.

Напомним, в Киеве – значительные осадки преимущественно в виде мокрого снега, налипание мокрого снега, утром, днем порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, метель, на дорогах гололедица. Температура в течение суток около 0°.