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Синоптики обещают полметра снега: водителей просят воздержаться от поездок

Синоптики обещают полметра снега: водителей просят воздержаться от поездок
09:55 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Из-за непогоды 5-7 февраля спасатели просят по возможности не выезжать за пределы населенных пунктов.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила о неблагоприятных погодных условиях, которые могут привести к прекращению движения транспорта и осложнить работу энергетических предприятий.

За 5 февраля прирост снежного покрова местами может достичь 30-50 см, сообщили в пресс-службе ГосЧС. Снегопад будет сопровождаться шквальным ветром до 20 метров в секунду.

"5-6 февраля в центральных областях значительный снег, в восточных областях сильный снег с дождем, порывы ветра 15-20 м/с, местами гололед и налипание мокрого снега, метель, снежный покров может достичь 15 см", – говорится в сообщении.

В Кировоградской, Днепропетровской, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областей снежный покров достигнет 30-50 см. В южных областях сильный дождь перейдет в мокрый снег, снежный покров 10-15 см, порывы ветра 17-22 метра в секунду, метели и гололед.

В Киеве 5 февраля будут сильные осадки преимущественно в виде мокрого снега, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с, метель, гололед, снежный покров 5-10 см.

На дорогах государственного значения выполняются работы по очистке от снега и обработки покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, скругленных участков и тому подобное.

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Для оперативного обеспечения проезда дорогами государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 578 единиц техники и 773 рабочих.

7-9 февраля погода стабилизируется, но упадет температура: ночью до -13, днем до -6, в восточных областях ночью до -16, днем около -10.

Напомним, в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) состоянием на утро вторника обесточены 41 населенных пункта в двух областях.Украины

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Погода, Снег, Синоптики, Гололед, Снегопады, ГСЧС, Метели, Прогноз погоды, Циклон Petra, Погода 5 февраля.
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