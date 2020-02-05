В Украине из-за непогоды без света остались десятки населенных пунктов

Новости Украины:Из-за непогоды обесточены 41 населенные пункты в двух областях Украины.

В результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) состоянием на утро вторника обесточены 41 населенных пункта в двух областях Украины, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь на 5 февраля в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 41 населенный пункт в двух областях, а именно: Одесская - 24, Ивано-Франковска – 17", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

"Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено. Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора привлечено 773 работники и 578 единиц техники", - добавили в ГСЧС.

Напомним, в ближайшие сутки, 5 февраля, в связи с перемещением активного циклона с Балкан в Украине ожидаются сложные погодные условия.

Как сообщает Укргидрометцентр, в большинстве областей значительные дожди с переходом в мокрый снег, налипание мокрого снега.

Ожидаются порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица, в центральных областях днем сильный мокрый снег; температура в течение суток от 3° тепла до 2° мороза (в Карпатах сильный снег, сильные метели и порывы ветра 25 м/с, температура 2-7° мороза).