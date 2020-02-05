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Авария на Столичном шоссе в Киеве: столкнулись два автомобиля, погиб человек

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Авария на Столичном шоссе в Киеве: столкнулись два автомобиля, погиб человек
11:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В результате ДТП на Столичном шоссе в Киеве погиб человек.

На Столичном шоссе в Киеве в результате ДТП погиб человек, ещё двое госпитализированы, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в среду, 5 февраля, в 8:00 на Столичном шоссе, 74.

"Около 8 часов утра поступило сообщение о ДТП на Столичном шоссе, 74. По предварительной информации произошло столкновение двух автомобилей Jeep и Renault. Водитель Renault погиб на месте происшествия, пассажирку с телесными повреждения забрали в больницу", - сообщили в полиции.

Отмечается, что одного из водителей пришлось доставать с помощью спецсредств из смятого авто. Он погиб на месте происшествия. Другого водителя с многочисленными травмами забрала скорая.

Водитель автомобиля Jeep и пассажирка автомобиля Renault были госпитализированы.

Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Напомним, на Московском проспекте в Харькове произошло ДТП с участием сразу четырех автомобилей.

В Каменском на Днепропетровщине произошла авария с участием автобуса с детьми в результате смерти водителя за рулем.

В Житомирской области в результате наезда грузовика погиб мужчина, нацполиция начала расследование.

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Киев, ДТП, Авария, Происшествие.
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