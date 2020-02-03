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Погиб под колесами: В Житомирской области задержали водителя грузовика

Погиб под колесами: В Житомирской области задержали водителя грузовика
17:22 Сегодня Телеграф Фото: zt.npu.gov.ua

Новости Украины:В Житомирской области в результате наезда грузовика погиб мужчина, нацполиция начала расследование.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 2 февраля вблизи с. Романовка Новоград-Волынского района. В результате наезда грузовика погиб человек. Начато уголовное производство.

Предварительно установлено, что около 18 часов на 214 км автодороги Киев-Чоп 48-летний житель. Львова, управляя автомобилем "Renault Premium", совершил наезд на неизвестного мужчину, который пересекал проезжую часть, вне пешеходного перехода.

От полученных в результате ДТП травм мужчина погиб на месте происшествия. Полицейские устанавливают личность погибшего. 

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Все обстоятельства указанного события сейчас выясняются в рамках начатого по ч. 2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК досудебного расследования. 

Правоохранители напоминают водителям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и мер безопасности. Во время поездок учитывайте время суток и дорожную обстановку. Выбирайте такую скорость движения, которая позволит вовремя среагировать на внезапные изменения.

Пешеходам полицейские советуют не рисковать жизнью и здоровьем: пересекать проезжую часть дороги только в определенных местах, во время шествия вдоль автодороги придерживаться безопасной дистанции.

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Украина, Житомир, ДТП, Жертвы, Грузовик, Пешеход, Нацполиция.
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