Пьяный стрелок: В Винницкой области задержали мужчину, оружие изъяли

Новости Украины:В Винницкой области нацполиция задержала пьяного мужчину, при нем обнаружили холодное оружие и пистолет.

Сообщение о стрелявшего в микрорайоне Вишенка, поступило в полицию 2 февраля в 9:00 утра. У 36-летнего злоумышленника, на которого указали граждане, патрульные полицейские обнаружили пистолет "Retaymod" и нож. Правонарушителю грозит уголовная ответственность.

На месте происшествия инспекторы заметили подозрительного мужчину, который занервничал при приближении полицейских. Во внутреннем кармане куртки 36-летнего жителя областного центра патрульные обнаружили предмет, похожий на пистолет, а в кармане брюк - нож, с признаками холодного оружия.

Изъятое оружие направлено на экспертизу.

Как выяснилось, правонарушитель находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови медики обнаружили 1,51 промилле алкоголя, а также амфетамин и каннабис.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок до семи лет.