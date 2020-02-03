Скачать
Понедельник, 03.02.2020
"Турция не поддерживает незаконную аннексию Крыма": Зеленский и Эрдоган проводят встречу со СМИ (Видео)
"Турция не поддерживает незаконную аннексию Крыма": Зеленский и Эрдоган проводят встречу со СМИ (Видео)
Если бы выборы проходили сегодня: актуальный рейтинг украинских партий
Если бы выборы проходили сегодня: актуальный рейтинг украинских партий
Представители Примеры и Серии А заинтересованы в игроке сборной Англии
Представители Примеры и Серии А заинтересованы в игроке сборной Англии
Обманула режиссера: как Меган Маркл получила роль в "Форс-мажорах"
Обманула режиссера: как Меган Маркл получила роль в "Форс-мажорах"

Наркотрафик: В Одессе блокировали транзит запрещенных веществ через Украину (Фото)

Смотрите фото (5)
Наркотрафик: В Одессе блокировали транзит запрещенных веществ через Украину (Фото)
16:00 Сегодня Телеграф УНН Фото: ssu.gov.ua

Новости Украины:в Одессе офицеры блокировали наркотрафик запрещенных веществ из Евросоюза

В Одесской области правоохранители блокировали наркотрафик кокаина из Евросоюза. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины. 

В октябре прошлого года оперативники спецслужбы задержали в Одессе организатора преступной схемы - гражданина Молдовы, который наладил почтовый канал контрабанды психотропов в Украину. "Товар" злоумышленник сбывал на территории нашей страны, а также отправлял своим соотечественникам за границу.

В то же время его сообщник, который остался на свободе, продолжил наркобизнес. Иностранец изменил схему контрабанды: теперь он пытался лично доставить наркотики клиенту из Молдовы.

В столице правоохранители задержали женщину за незаконное хранение наркотиков

Задержали наркодилера на пункте пропуска "Кучурган" при попытке перемещения через государственную границу более 100 граммов кокаина и амфетамина, которые он скрыл среди личных вещей.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, то есть их перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля) Уголовного кодекса Украины.


 

Продолжаются следственные действия. Устанавливаются другие лица, причастные к функционированию наркотрафика.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Украина, Одесса, Наркотики, Наркотрафик, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Деньги очень дорогие": Гончарук назвал "одну из главных проблем нашей экономики"
02 BMW показала самые дешевые бензиновые седаны (Фото)
03 Модные советы от Андре Тана: какие вещи помогут скрыть лишние килограммы (Видео)
04 Авиакатастрофа МАУ: Иран и Украина не сошлись в вопросе размера компенсаций
05 Уменьшение числа нардепов и пропорциональная система выборов: что будет рассматривать Рада на новой пленарной неделе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцев предупреждают о задержках посылок из Китая
Почта предупредила о задержках посылок из Китая
Стала известна дата съезда партии &quot;Слуга народа&quot;
Стала известна дата съезда партии "Слуга народа"
Укрзализныця запускает услугу доставки ручной клади на вокзалах
Укрзализныця запускает услугу доставки ручной клади на вокзалах
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (27.01 – 02.02.2020)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь