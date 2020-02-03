В столице правоохранители задержали женщину за незаконное хранение наркотиков

Новости Украины:В Киеве офицеры задержали женщину за хранение наркотиков.

Во время отработки территории Святошинского района сотрудники отдела криминальной полиции на улице Литвиненко-Вольгемута заметили подозрительную девушку. Увидев правоохранителей, она начала заметно нервничать и изменила направление движения, но ее остановили для проверки.

Обнаружены вещества направлены для проведения экспертизы. Открыто уголовное производство.

Как рассказал начальник сектора криминальной полиции отдела полиции №2 Святошинского управления полиции Андрей Товмацкого, в ходе поверхностного осмотра полицейские обнаружили у девушки зип-пакеты и сверток с порошкообразным веществом белого цвета, таблетку зелено-желтого цвета и полиэтиленовый пакетик с веществом темного цвета, похожей на каннабис:

"Правонарушителем оказалась 24-летняя местная жительница, которая сообщила, что наркотические вещества приобрела путем" закладок "и хранила для собственного употребления. Обнаружены вещества изъяли и направили на экспертное исследование ".

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (Незаконное хранение наркотиков) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.