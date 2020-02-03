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Преступления среди несовершеннолетних: В Украине обнародовали печальную статистику

Преступления среди несовершеннолетних: В Украине обнародовали печальную статистику
15:12 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Офис Генпрокурора обнародовал печальную статистику среди преступлений несовершеннолетних.

В прошлом году в Украине было учтено более 100 производств через вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора (ОГП) Украины.

Так, в Украине за 2019 год учтено 154 уголовных производства по ст. 304 УК Украины за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.

Всего зарегистрировано 165 уголовных преступлений. Из этого количества закрыто 11 производства.

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По данным ОГП, в суд было направлено 137 производств, в которых обнаружены 98 человек, совершившие уголовные правонарушения. 

Также в Украине с 2014-го по 2018 год учтено 1980 уголовных производств по ст. 304 УК Украины за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.

Всего зарегистрировано 2259 уголовных преступлений. Из этого количества закрыто 279. В суд было направлено 1801 производство, в которых обнаружены 1230 лиц, совершивших уголовные правонарушения. 

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Больше всего правонарушений через вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность было учтено в 2014 году - 616, в 2015 - 526 и в 2016 - 322. В 2018-м было учтено 234 производства, а в 2017-м - 282.

Как сообщалось, правительство усиливает ответственность за вовлечение детей в преступную деятельность.

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Украина, Преступление, Несовершеннолетние, Нацполиция, Гепрокурор, ОГП.
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