Преступления среди несовершеннолетних: В Украине обнародовали печальную статистику

Новости Украины:Офис Генпрокурора обнародовал печальную статистику среди преступлений несовершеннолетних.

В прошлом году в Украине было учтено более 100 производств через вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора (ОГП) Украины.

Так, в Украине за 2019 год учтено 154 уголовных производства по ст. 304 УК Украины за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.

Всего зарегистрировано 165 уголовных преступлений. Из этого количества закрыто 11 производства.

По данным ОГП, в суд было направлено 137 производств, в которых обнаружены 98 человек, совершившие уголовные правонарушения.

Также в Украине с 2014-го по 2018 год учтено 1980 уголовных производств по ст. 304 УК Украины за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.

Всего зарегистрировано 2259 уголовных преступлений. Из этого количества закрыто 279. В суд было направлено 1801 производство, в которых обнаружены 1230 лиц, совершивших уголовные правонарушения.

Больше всего правонарушений через вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность было учтено в 2014 году - 616, в 2015 - 526 и в 2016 - 322. В 2018-м было учтено 234 производства, а в 2017-м - 282.

Как сообщалось, правительство усиливает ответственность за вовлечение детей в преступную деятельность.