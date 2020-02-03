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Избили человека: В Николаевской области отстранили от службы двух полицейских

Избили человека: В Николаевской области отстранили от службы двух полицейских
14:27 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Украины:В Николаеве от должностей отстранили двух полицейских, по подозрению в избиении человека.

Заводским судом города Николаева отстранены от должностей двое сотрудников полиции Одесской области, которые подозреваются в необоснованном применении насилия к лицу при задержании за якобы совершенное административное правонарушение. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

"Заводским судом города Николаева по ходатайству сотрудников специализированного подразделения Офиса Генерального прокурора отстранены от должностей двое сотрудников полиции Одесской области, которые подозреваются в необоснованном применении насилия к лицу при задержании за якобы совершенное административное правонарушение", - говорится в сообщении. 

Также сейчас досудебное расследование продолжается. Если в ходе судебного разбирательства будет доказана их вина, то сотрудникам полиции грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Как сообщалось ранее, двумя сотрудниками полиции Одесской области при задержании в феврале 2018 года человека по подозрению в совершении административного правонарушения было применено насилие, явно непропорциональное тяжести этого правонарушения и его поведения. От полученных телесных повреждений потерпевший на месте потерял сознание, потом у него был констатирован разрыв почки.

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Украина, Николаев, Нацполиция, ГУНП.
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