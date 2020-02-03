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Поджег шины: Во Львовской области задержали злоумышленника

Поджег шины: Во Львовской области задержали злоумышленника
14:03 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook.com

Новости Украины:Во Львовской области задержали мужчину который поджег шины возле управлений полиции.

Во Львове задержали мужчину, который поджог шины на улицах города. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.

"Злоумышленника, водителя автомобиля Mercedes, около 8.30 задержали оперативники уголовного розыска полиции Львовской области совместно с патрульными полицейскими на проспекте Свободы во Львове. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили личность задержанного - им оказался 39-летний львовянин. Также установлено, что мужчина причастен к поджогу шин на улицах Мартовича, Академика Кучера и Данилишина сегодня утром", - сообщили в Нацполиции.

По факту следователи Галицкого отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет. Мужчина доставлен в отдел полиции, проводится досудебное расследование.

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Депутат Львовского городского совета Львова Игорь Зинкевич сообщил, что этот мужчина угрожал поджечь СИЗО во Львове.

"Водитель в состоянии наркотического опьянения, неадекватно вел себя, закрывался в авто. Данное лицо подозревается в возможном поджоге ворот СИЗО сегодня ночью. Во время задержания водитель набросился с агрессией на сотрудников полиции. Полиция заблокировала авто и спустила колеса, чтобы задержать лицо полицейские выбили боковое стекло, чтобы достать водителя из автомобиля", - сообщил Зинкевич.

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Украина, Львов, Нацполиция, ГУНП.
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