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В Кривом Роге два экстримала упали с высоты 550 м и погибли

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В Кривом Роге два экстримала упали с высоты 550 м и погибли
12:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГСЧС

Новости Украины:Два блогера упали с высоты 550 м в ствол шахты в Кривом Роге и погибли.

В Кривом Роге Днепропетровской области сегодня ночью во время спуска в шахту, которая не эксплуатируется, погибли двое местных блогеров-экстремалов. Об этом сообщили в Криворожском отделе полиции.

"В Кривом Роге двое мужчин сорвались и упали в вентиляционный ствол заброшенной шахты №3. Информация об этом поступила около часа ночи. Спасатели обнаружили на глубине 550 метров тела погибших и подняли на поверхность", - говорится в сообщении.

К спасательной операции были привлечены 16 человек и 4 единицы техники.

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По информации местных СМИ, группа из пяти экстремалов планировала снять видео спуска в вентиляционный ствол заброшенной шахты. Мужчины сломали решетку при входе в помещение. С помощью альпинистского снаряжения двое из них начали спускаться.

Однако по неизвестным причинам сорвались вниз на глубину 550 метров. Погибшими оказались Владимир Тенилин и Денис Ткаченко. Полиция расследует обстоятельства трагедии.

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Кривой Рог, ГСЧС, Происшествие, Экстрималы.
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