В Киеве обнаружили труп мужчины без лица

В Днепровском районе Киева обнаружили труп мужчины без лица. Об этом сообщает "Информатор".
Отмечается, что инцидент произошел по адресу улица Марганецкая, 9а. Тело находилось в пристройке на территории частного дома. Для разбирательств туда направили экипажи полиции.
Сообщается, что тело мужчины лежало в подсобке, на нем не было лица. Предположительно тело начало разлагаться.
Личность погибшего мужчины установлена. Ему было 74 года. Он умер своей смертью. Следов насилия не нашли. Точная причина смерти и другие подробности случившегося устанавливаются.
Напомним, в Киевской области нашли тело 17-летнего парня, который считался пропавшим.
В Киеве в ночь на 20 ноября на Подоле нашли труп молодого мужчины с пробитой головой и веником на шее.