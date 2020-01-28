В Киеве обнаружили труп мужчины без лица

Новости Украины:Полиция устанавливает точную причину смерти и другие подробности случившегося.

В Днепровском районе Киева обнаружили труп мужчины без лица. Об этом сообщает "Информатор".

Отмечается, что инцидент произошел по адресу улица Марганецкая, 9а. Тело находилось в пристройке на территории частного дома. Для разбирательств туда направили экипажи полиции.

Сообщается, что тело мужчины лежало в подсобке, на нем не было лица. Предположительно тело начало разлагаться.

Личность погибшего мужчины установлена. Ему было 74 года. Он умер своей смертью. Следов насилия не нашли. Точная причина смерти и другие подробности случившегося устанавливаются.

Напомним, в Киевской области нашли тело 17-летнего парня, который считался пропавшим.

В Киеве в ночь на 20 ноября на Подоле нашли труп молодого мужчины с пробитой головой и веником на шее.