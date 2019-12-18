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В центре Киева полиция обнаружила два изувеченных трупа

В центре Киева полиция обнаружила два изувеченных трупа
09:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Полиция

Новости Украины:В центре Киева в заброшенном доме нашли убитого мужчину, а рядом с ним женщину с отрезанным пальцем.

В Печерском районе Киева по адресу Лабораторный переулок, 6 мужчины нашли труп знакомого со следами насильственной смерти. Для разбирательств, на вызов, немедленно направили экипажи полиции.

О жуткой находке сообщили 17 декабря около 09:30. Об этом сообщает Информатор.

Как рассказали собственные источники в правоохранительных органах, рядом с мертвым мужчиной, на котором были видны следы насильственной смерти, лежала женщина. Она была в крови.

Также у нее был отрезан средний палец на руке и разорваны уши. По предварительной информации полицейских, все случилось из-за того, что бездомные, которые также проживают в этом здании, ограбили пострадавшую женщину. Для дальнейших разбирательств на место вызвали следственно-оперативную группу. Детали случившегося выясняются.

В Киеве мужчина позвал женщину на свидание и показал ей труп

Напомним, в Киевской области нашли тело 17-летнего парня, который считался пропавшим.

В Киеве в ночь на 20 ноября на Подоле нашли труп молодого мужчины с пробитой головой и веником на шее.

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Киев, Полиция, Труп, Происшествия.
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